ضبط سائق وبحوزته 10 لفافات هيروين وفرد خرطوش بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط سائق وبحوزته 10 لفافات هيروين وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين، "أحمد. ع.ع " 21 عاما، سائق وبحوزته 10 لفافات هيروين وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.