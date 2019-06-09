صور.. مدينة العريش تستعد للصيف بترميم المداخل ورفع كفاءة الشاطئ

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى مدينة العريش بشمال سيناء،الاستعدادات لموسم صيف 2019، والمقرر رسميا منتصف يونيو الجارى، بعملية ترميم وتجديد لمدخل مدينة العريش الغربى ، ورفع كفاءة الشاطئ.



ترميم مداخل ورفع كفاءة شاطئ العريش

وقال اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة العريش لـ " اليوم السابع"، ان صيف العام الجارى 2019 ،يحظى باهتمام على كافة المستويات لإنجاحه فى مدينة العريش، بتجهيزات استعد لها مجلس المدينة وفقا لتعليمات وتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش، إلى أن أبرز هذه التجهيزات هو انطلاق العمل فى ترميم مدخل المدينة الغربى وواجهتها للقادمين إليها من كل محافظات مصر عبر الطريق الدولى، حيث انطلق العمل فى ترميم البوابة الرئيسية للمدينة وتجديدها بقطع رخامية بديل للتالف منها، وإعادتها لما كانت عليه كواجهة مميزة للمدينة و المحافظة، وتجديد شبكات الانارة وصيانتها .



ترميم مداخل ورفع كفاءة شاطئ العريش

وأوضح رئيس مركز ومدينة العريش، أن موسم الصيف سيعلن عن انطلاقته رسميا فى مدينة العريش منتصف يونيو الجارى بعد استكمال كافة المرافق، وأهمها النواحى الخدمية على الشاطئ الذى يعد اهم واجهات السياحة وإقبال الأهالى على مدار اليوم خلال فترة الصيف.

وقال إنه فى هذا السياق ستنعقد غرفة عمليات على بشكل متواصل بمقر رئاسة حى الساحل على شاطئ العريش، وسبق وتم رفع الكفاءة للشاطئ بصيانة أعمدة الإنارة واصلاح الكشافات، ورفع الرمال وتنظيف الشاطئ.



ترميم مداخل ورفع كفاءة شاطئ العريش

وأضاف أنه يجرى حاليا اعادة تصحيح المخالفات المتعلقة بتأجير الكافيهات على الشاطئ حيث ستمنع اى اشغالات وحاليا توجد فرصة تقنين الأوضاع بشكل رسمى واستخراج التراخيص وفقا للقوانين المنظمة لذلك عن طريق رئاسة مجلس المدينة ممثلا فى رئاسة حى الساحل ، وسيتم التعامل الفورى مع أى مخالفات على الشاطئ وازالة اى اشغالات غير حاصلة على الترخيص.



ترميم مداخل ورفع كفاءة شاطئ العريش



وأوضح رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يتم التنسيق مع المديريات والجهات الخدمية لنجاح موسم الصيف، حيث تقوم شركة النظافة بعمل دوريات مرور لرفع مخلفات القمامة، ويتم التأمين الطبى بنقاط طبية وسيارات إسعاف تنتشر على طول الشاطئ بمعرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، فضلا عن تواجد فريق من الفنيين لإصلاح الأعطال الكهربائية وتواصل المواطنين عن طريق شركة الكهرباء وغرف العمليات بمجلس المدينة ، والتأمين الأمنى بمعرفة مديرية أمن شمال سيناء .

وأشار إلى أنه ستتوفر خدمات للمصطافين أهمها وجود فرق منقذين يتم توفيرها عن طريق مديرية الشباب والرياضة، ودور مديرية الثقافة فى إقامة عروض فنية وثقافية لرواد الشاطئ .

وقال رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يدعو الأهالى للاطمئنان أثناء تواجدهم على الشاطئ الذى يعتبر قبلة حياة أهالى عموم شمال سيناء، وأهم معالم مدينة العريش كل صيف، لافتا ان مجلس المدينة يتلقى على مدار الساعة كافة الشكاوى من الأهالى ويتم التعامل الفورى معها عن طريق موظفى المجلس او متابعتها عن طريق الجهات الإدارية الخدمية المعاونة بالإدارات والجهات المعنية.