صور.. شريف إسماعيل وصقر يتفقدان استاد السويس استعدادًا لأمم أفريقيا

السويس - السيد فلاح

تفقد المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس استاد السويس الرياضى والذى يستقبل المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وانجولا وتستضيف مصر البطولة في 21 يونيو الي 19 يوليو 2019.

كما تفقد مساعد الرئيس ومحافظ السويس آخرأعمال التطوير التى تجرى بالاستاد، وغرف تغيير الملابس وغرف الحكام، وأرضية الملعب والمقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المؤتمرات الصحفية .

شارك فى الجولة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومدير منطقة كرة القدم بالسويس وأعضاء اللجنة المنظمة بالسويس ومدير الاستاد الرياضى وقيادات مديرية الشباب والرياضة.