صور.. دمياطى يبتكر صندوق هيدروليكى لجمع القمامة.. والبيئة توافق عليه

دمياط - عبده عبد البارى

ابتكر طارق عبد العزيز، منظومة جديدة للنظافة عبارة عن صندوق هيدروليكى يوضع تحت سطح الأرض لجمع مخلفات القمامة بدلا من الصناديق المعدنية التقليدية ، وتهدف الفكرة لحل مشكلة القمامة التي تعانى منها محافظة دمياط.

وقال عبد العزيز، أننى تركت المدرسة فى المرحلة الابتدائية نظرا لظروف خاصة وبدأت العمل فى مهنة الخراطة المعدنية منذ صغرى.

وتابع قائلا: سافرت للعمل بالخارج وقضيت فترة فى فرنسا وأخرى فى إيطاليا أعمل فى مجال الخراطة، مضيفا أجيد التحدث باللغتين الإيطالية والفرنسية واقوم بمتابعة كل ما هو جديد في مجال خراطة وتشكيل المعادن .

وأضاف : بعد عودتى اسست ورشة صغيرة للخراطة والأعمال الهندسية، وكنت أنفق كل جنيه اكسبه على ابتكار الماكينات التى اخرطها حتى أفلست، وسافرت مرة أخرى إلى بلجيكا.

وسرد"عبد العزيز "، صاحب ابتكار صندوق القمامة الهيدروليكى لجمع القمامة تفاصيل الماكينة قائلا: " تواصلت مع اللواء أحمد عبد المنصف الفار رئيس مركز ومدينة دمياط سابقا واطلعته على فكرة عمل صندوق هيدروليكى لجمع القمامة وكلفنى بتصميم صندوق لجمع القمامة لتحل أزمة القائها فى الشارع وتحل أزمة النابشين بالمحافظة".

وأضاف : بدأت فى تنفيذ فكرة الصندوق ووصلنا به بتكلفة قياسية 55 ألف جنيه ،وأطلق على المشروع اسم المدفن الصحي وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتدشينه.

وأكد عبد العزيز أن الصندوق الهيدروليكى سيكون نقلة نوعية، وسيكون حلا لمشكلة القمامة بالمحافظة، مضيفا أن الصندوق الواحد تصل تكلفته إلى حوالي 55 ألف جنيه، وتعد خطوة جديدة لطرق رفع مستوى أداء منظومة النظافة بمدينة دمياط، والطريق إلى تعميم نظام الصندوق الأرضي الذى يعمل بنظام الهيدروليك والبساتم، حفاظا على البيئة ولمنع انتشار الأمراض والحشرات من خلال فكرة مبتكرة تطبق لأول مرة في دمياط، حيث تم تشغيل الصندوق رقم 2 بمدينة دمياط، وذلك بطريق الترعة الشرقاوية أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وصندوق مزدوج لاستيعاب كميات أكبر من القمامة حفاظا على المظهر العام للمكان.

وقال عبد العزيز، أنه تقدم بفكرته إلى وزارة البيئة لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية،مضيفا أن الفكرة نالت إعجاب مسئولى الوزارة وسيتم مخاطبة وزارة الإنتاج لبدء إنتاج الصناديق الهيدروليكية وتعميمها على مستوى الجمهورية.



ابتكارصندوق هيدروليكى لجمع القمامة



ابتكارصندوق هيدروليكى لجمع القمامة