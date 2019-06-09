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صور.. أهالى الحسينية بالشرقية يشكون نقص مياه الرى ..والمحافظ يتدخل لحل المشكلة

الأحد، 09 يونيو 2019 02:06 م
صور.. أهالى الحسينية بالشرقية يشكون نقص مياه الرى ..والمحافظ يتدخل لحل المشكلة جفاف الأراضى الزراعية بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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طالب العشرات من المزارعين بمركز الحسينية بشمال محافظة الشرقية،الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحل أزمة نقص مياه الرى بعدما أصبحت محاصيلهم الزراعية مهددة بالبوار.

وقال محمد عبد الله، من أبناء مركز الحسينية، إن مياه الرى لم تصل إلى  ترعة بدران، منذ 20 يوم، وهى المتفرعة من ترعة سراج بندر الحسينية وهى ترعة رئيسية يعتمد عليها المزراعين فى رى مايقرب من 3 ألاف فدان بالمنطقة، مما تسبب فى اتلاف العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الأرز الذى يحتاج للمياه بإستمرار فى بداية زراعته.

وتابع، أن أغلب الأهالى فى الحسينية يعتمدون على الزراعة فى أكل عيشهم وزراعة المحاصيل الزراعية وبيعها وفى حالة عدم وصول مياه الرى سوف يعود على المزارعين بالخسارة الكبري.

 وناشد أهالى الحسينية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسرعة التدخل ووضع حل ومخاطبة مديرية الري.

ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المستشار الإعلامي لمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب، تواصل منذ أيام مع مجدي الشحات ،وكيل وزارة الري بالمحافظة،لحل أزمة نقص مياه الري بترع شمال المحافظة، وأكد له أن الري سيقوم بحملة كبيرة لتظهير الترع، وسوف يتم عودة المياه للترع خلال أيام معدودة، موضحة أنها سوف تتواصل مجددا مع وكيل مديرية الري وتبلغه بشكوي أهالي الحسينية.

نقص مياه الرى (1)
نقص مياه الرى 

 

نقص مياه الرى (2)
نقص مياه الرى 

 

نقص مياه الرى (3)
نقص مياه الرى 

 

نقص مياه الرى (4)
نقص مياه الرى 

 


الشرقية

مركز الحسينية

مياه الري

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نقص مياه الرى بالشرقيه

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