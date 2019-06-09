سلاح الجو الهندى يرصد 8 آلاف دولار كمكافأة للبحث عن طائرة عسكرية مفقودة

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رصدت الهند مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكرى فقد أثرها منذ نحو أسبوع ويخشى أن تكون قد تحطمت فى ولاية نائية فى شمال شرق البلاد.

وأعلن سلاح الجو الهندى وحكومة ولاية أروناشال براديش - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الليلة - مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبيه هندى ما يعادل ثمانية آلاف دولار لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة المفقودة التى اختفت الإثنين الماضى عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصا.



وفقد أثر الطائرة وهى طراز أنتونوف (إيه إن-32) سوفياتية الصنع قرب حدود الصين، ولم تنجح عمليات البحث جوا أو بواسطة الأقمار الاصطناعية فى رصد أى إشارة صادرة عنها.