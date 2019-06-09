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رئيس مصلحة الرى يطالب المزارعين الالتزام بأدوار المناوبات والرى الليلى

الأحد، 09 يونيو 2019 06:00 ص
رئيس مصلحة الرى يطالب المزارعين الالتزام بأدوار المناوبات والرى الليلى المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

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طالب المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى المزارعين بضرورة الالتزام بأدوار المناوبات المقررة والرى الليلى، للحد من الاختناقات المائية فى نهايات الترع والمجارى المائية، وحل مشاكل نقص المياه، مشيراً إلى أن هناك إقبالا من المزارعين على الرى خلال فترة النهار وعدم الالتزام بالمناوبات.

وأضاف السعدى لـ"اليوم السابع" أنه تم تفعيل أعمال اللجان الاقليمية التى يتم تشكيلها بالمحافظات لمتابعة زراعة محصول الأرز والذى تمثل زراعته أهمية كبيرة فى عملية إدارة المياه نظراً لشراهته للمياه، حيث تم عقد اجتماعات مع مسئولى وزارة الزراعة لوضع آليات محددة للتنسيق بين الوزارتين فى فترة أقصى الاحتياجات.

وأوضح السعدى أن المساحة المقررة لزراعة الأرز والتى تم تحديدها بـ724 ألف فدان تأتى فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، حيث تم الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات لوصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى، وحملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة "البدار" بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.

 

 


وزارة الموارد المائية والرى

الرى الليلى

نهايات الترع

المجارى المائية

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