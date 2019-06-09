تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم لمدرسة مياه الشرب بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2019/ 2020 من محافظات المنوفية، الغربية، الشرقية، بمجموع لا يقل عن 250 درجة.

وتكون مدة الدراسة 3 سنوات، وبعد انتهاء الدراسة يعين الطالب بشركات المياه التابعة للمحافظة التى ينتمى إليها، ويقدم الملف بالمدرسة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية، بدءًا من يوم 13 - 6 - 2019 حتى 4- 7 - 2019 من الساعه التاسعة صباحًا.

والأوراق المطلوبة: صورة استمارة النجاح للإعدادية لهذا العام بمجموعه لا يقل عن 250 درجة، صورة شهادة ميلاد الطالب، إيصال كهرباء أو إيصال مياه، صورة بطاقة الأب.