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تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم لمدرسة مياه الشرب بالمنوفية

الأحد، 09 يونيو 2019 09:15 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم لمدرسة مياه الشرب بالمنوفية تقديم أوراق - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2019/ 2020 من محافظات المنوفية، الغربية، الشرقية، بمجموع لا يقل عن 250 درجة.

وتكون مدة الدراسة 3 سنوات، وبعد انتهاء الدراسة يعين الطالب بشركات المياه التابعة للمحافظة التى ينتمى إليها، ويقدم الملف بالمدرسة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية، بدءًا من يوم 13 - 6 - 2019 حتى 4- 7 - 2019 من الساعه التاسعة صباحًا.

والأوراق المطلوبة: صورة استمارة النجاح للإعدادية لهذا العام بمجموعه لا يقل عن 250 درجة، صورة شهادة ميلاد الطالب، إيصال كهرباء أو إيصال مياه، صورة بطاقة الأب.

 

 

 

 


مياه الشرب والصرف الصحى

مياه المنوفيه

المدرسه الفنيه

التقديم

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