تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 30 يوليو

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 30 يوليو المقبل لسماع الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

ووجهت النيابة العامة للمتّهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية. وكانت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير 2017، بأحكام بحق المتهمين تراوحت بين الإعدام والسجن والبراءة.