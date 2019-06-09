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بدء قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ1700 جنيه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 ص
بدء قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ1700 جنيه.. اعرف التفاصيل فتحى دسوقى مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية
كتب محمود راغب

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تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 534 فرصة عمل فى 6 شركات ومدرسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.

و الفرص المطلوبة تتمثل فى 280 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوى، مؤهل إعدادى، ودبلوم متوسط، وعالى، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.

كما تطلب إحدى الشركات 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالى وفوق متوسط ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتطلب إحدى الشركات 65 فرصة عملى على مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفنى كهرباء، ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة، ومؤهل عالى، ودبلوم صنايع، ومؤهل عالى ومناسب، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة فى بعض المهن.

كما يتوفر 22 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج وصيانة، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة. فرصة عمل، و8 فرص عمل على مهن حداد وكهربائى ولا يشترط مؤهل للحداد، والكهربائى على دبلوم والمرتب بعد الاختبار.

وفى نفس السياق أشار فتحى دسوقى مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن إحدى المدارس تتطلب 57 مدرسة، وإداريات، وأخصائى اجتماعى، وأمينة مكتبة، وعاملات نظافة براتب 1030، والمؤهل ليساس أداب وتربية وجغرافيا وانجليزى، وفرنساوى، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلى، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعى، واقتصاد منزلى، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القران أو الخط العربى، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.

وأكد فتحى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزارة القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها.

وقال : أن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

 


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وظائف

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