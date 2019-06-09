الهجن المصرية تستعد للمشاركة فى سباق ولى العهد بالسعودية أغسطس المقبل

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد الاتحاد المصرى لرياضة الهجن للمشاركة فى مهرجان ولى العهد للهجن المقرر انطلاق فعالياته بالمملكة العربية السعودية أغسطس القادم.

وقال المستشار عيد حمدان حسن المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه تم توجيه دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للهجن، للمشاركة فى النسخة الثانية لمهرجان ولى العهد فى مدينة الطائف خلال اغسطس 2019 تحت رعاية ولى العهد السعودى.

وأضاف أنه يجرى تجهيز الوفد المصرى المقرر مشاركته والهجن المصرية الأصيلة التى ستخوض غمار السباقات من الإبل التى سبق وحققت مراكز متقدمة فى ميادين السباقات داخل مصر وخارجها.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى لرياضة الهجن، أن الدولة تولى رياضة الهجن اهتمام غير مسبوق وتشجع على زيادة فعالياتها داخل مصر والمشاركة فى البطولات العربية التى تقام لها، لافتا ان مصرسبق وفازت بأول أشواط منافسات الهجن العربية بمهرجان الملك عبد العزيز فى المملكة العربية السعودية فى مارس الماضى ممثلة فى البكرة " الزعيمة " لصاحبها سلامه ابوالشيخ الحويطى، وتم رفع اسم وعلم مصر فى ميدان السباق .