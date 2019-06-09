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"النظام الغذائى المتوسطى والهوية المصرية" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:47 ص
"النظام الغذائى المتوسطى والهوية المصرية" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "النظام الغذائى لشعوب البحر المتوسط فى مصر وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية"، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 23 يونيو .

 

ويلقى المحاضرة كل من محمد بدرى، أخصائى إدارة وتسويق المواقع التراثية ومؤسس مبادرة التراث للجميع، وعزة عبد المقصود، رئيس قسم التربية المتحفية بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ومشرف الأقسام التعليمية بالمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف بوزارة الآثار.

 

جدير بالذكر أنه فى عام 2013، أُدرِج النظام الغذائى لشعوب البحر المتوسط ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافى غير المادى، وهو يعتبر أسلوب حياة يتضمن مجموعة من النشاطات، ويمكن إيجاد بعض مظاهره فى التراث الحى فى مصر.

 

وتقدم المحاضرة توصيات تساعد على الربط الثقافى والاقتصادى بين الأنشطة المتعلقة بالنظام الغذائى المتوسطى والهوية الثقافية المصرية. كما يساهم هذا الرابط فى رفع مستوى الوعى لدى المجتمع المحلى المصرى بالأهمية الثقافية للتراث الثقافى غير المادى ودفعهم إلى الحفاظ على تراثهم وتفعيل عامل الاستدامة من خلال نقل المعرفة إلى الأجيال القادمة.


مكتبة الاسكندرية

نظام غذائى

البحر المتوسط

اليونسكو

اخبار الاسكندرية

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