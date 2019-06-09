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المرور تناشد السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول لمنع الزحام

الأحد، 09 يونيو 2019 08:34 ص
المرور تناشد السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول لمنع الزحام شارع جامعة الدول - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تناشد اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بالتزام السائقين وقائدى السيارات بالتحويلات المرورية التى وضعتها اﻹدارة، أثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول، ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.
 
وحددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والإتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً بإتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 متر)
 
كما سيتم إستكمال السير فى الإتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر بإتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الإتجاه إلى إتجاهين وفصل الإتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى بإتجاه ميدان النصر.
 
وسيكون القادم من إتجاه النصر إتجاه شارع شهاب وشارع السودان، والسير بنفس الإتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو إستكمال لشارع السودان بنفس الإتجاه كما يتجه القادم من شارع محى الدين أبوالعز بإتجاه ميدان النصر ويتم الدخول يميناً (إتجاه إجبارى) فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.
 

مرور الجيزة يجرى حويلات مرورية

شارع جامعة الدول

شارع السودان

حملات مرورية

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