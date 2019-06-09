"الشباب الرياضة" تعقد جلسة عمل للتعرف على ثقافات وخبرات الدول الإفريقية

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاء مع الشباب الإفريقى المشارك فى فعاليات منحة ناصر للقيادة الإفريقية للتعرف على برنامج المنحة ضمن فعاليات اليوم الأول من المنحة التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الحالى، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

وعرض الدكتور نزار سامى استشارى الابتكار وريادة الأعمال بعرض برنامج المنحة على المشاركين وتقسيم الشباب إلى مجموعات عمل بهدف كسر الحواجز والتفاعل بين الثقافات المختلفة للدول المشاركة من خلال عدد من الأنشطة.

وتولى الشباب الإفريقى إعداد عرض تقديمى عن كل دولة للتعرف بالثقافات المختلفة وتبادل الخبرات بالإضافة دمج الشباب الإفريقى والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وتعزيز القيم الإفريقية بينهم وبناء جسر من التواصل بين أبناء القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات بين الأشقاء الأفارقة.

وتتضمن فعاليات اليوم زيارة متحف وضريح جمال عبد الناصر بالإضافة إلى عقد لقاء مع العميد الأسبق لكلية البحوث والدراسات الافريقية الدكتور السيد فليفل حول جمال عبد الناصر وإفريقيا.

يذكر أن المنحة تعد إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب إفريقى بحلول عام 2021، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقى، وتهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.