السيطرة على حريق شب داخل شونة زراعية فى الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق في شونة زراعية دون خسائر بشرية بمركز الداخلة.

تلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد إخماد حريق في شونة زراعية بمركز الداخلة.

تبين اندلاع حريق في شونة زراعية بقطعة أرض بقرية الدهوس التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن تفحم كميات من التبن والعلف والحشائش، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق، دون خسائر بشرية.

كشف محضر الواقعة، عن أقوال صاحب الشونة أن سبب الحريق هو مصدر لهب ملقي علي الأرض بإهمال، ولم يتهم أحد بالتسبب في اندلاع الحريق، تحرر للحريق، المحضر رقم 662 إداري، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.