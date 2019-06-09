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السجن 3 سنوات لصاحب مغسلة وشقيقه لحيازتهم مخدرات بالشرقية

الأحد، 09 يونيو 2019 02:17 م
السجن 3 سنوات لصاحب مغسلة وشقيقه لحيازتهم مخدرات بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب مغسلة وشقيقه بمركز بلبيس، بالسجن 3 سنوات، لحيازتهما مواد مخدرة. 

صدر الحكم،برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق. 

تعود أحداث القضية رقم 49731 جنايات بلبيس لسنة 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام النقيب هشام عبد الحميد معاون مباحث بلبيس من ضبط" عبد الهادى ع" 51 سنة وشقيقه" محمد" 30 سنة عاطل، مقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما مواد مخدرة، بقصد الاتجار، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

مخدرات

جنايات الزقازيق

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