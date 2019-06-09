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السبت.. بدء دورات سوشيال ميديا للدفعة الثانية أئمة مساجد وواعظات وإداريين

الأحد، 09 يونيو 2019 03:54 م
السبت.. بدء دورات سوشيال ميديا للدفعة الثانية أئمة مساجد وواعظات وإداريين وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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اعتمدت وزارة الأوقاف، عقد 3 دورات للحاسب الآلى بمركز الحاسبات الدولى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والإدارين، فى إطار اهتمامها بتطوير الجوانب المهارية فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
 
وتبدأ الدورات يوم السبت المقبل، على النحو التالى.. المجموعة الأولى: دورة الحاسب الآلى المتقدمة مع السوشيال ميديا  للأئمة والواعظات والإداريين والمجموعة الثانية: دورة الحاسب الآلي المتقدمة ( New Icdl  ) للأئمة والواعظات والإداريين والمجموعة الثالثة: دورة الحاسب الآلي الأساسية  (  ( Icdl، على أن يكون الحضور  أيام الثلاثاء – الأربعاء – الخميس من الساعة 10 صباحًا – 2  ظهرًا عدد ساعات الدورة 60 ساعة، وعليهم الحضور إلى ديوان عام الوزارة يوم الثلاثاء 18/6/2019م الثامنة صباحًا أو مقر الأكاديمية التاسعة والنصف صباحًا.
 
 
 

أئمة مساجد

دورات سوشيال ميديا

وزاره الاوقاف

دورة الحاسب الآلي

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