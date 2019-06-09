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الرقابة الصحية: نتعاون مع فرنسا لنقل الخبرات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة

الأحد، 09 يونيو 2019 08:13 م
الرقابة الصحية: نتعاون مع فرنسا لنقل الخبرات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة الجلسة الختامية لورشة عمل حوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أنه يوجد تعاون وثيق مع الجانب الفرنسى ممثلا فى غرفة التجارة الفرنسية لنقل الخبرات المختلفة التى تساهم فى نجاح منظومة التأمين الجديدة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، اليوم، خلال الجلسة الختامية لورشة عمل حوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل، إن الجانب الفرنسى بمثابة راعٍ متكامل للتدريب والتعليم والتوعية الكاملة بتفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أن الغرفة تقدم الدعم الكامل لهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد، مضيفا أن الفترة المقبلة ستكون هناك سلسلة من المؤتمرات التى ستقوم بتنفيذها فى المحافظات المختلفة خاصة التى سيطبق فيها التأمين خلال المرحلة الأولى لنشر التوعية والوقوف إلى جوار البلد فى تجربتها الوليدة التى تضمن التغطية الصحية لكل المصريين.

ومن جانبها قالت الدكتورة نادية شعيب، رئيس لجنة الصحة بالغرفة التجارية الفرنسية، إن الجانب الفرنسى متحمس لنقل كل الخبرات والقوى البشرية التى يتطلبها تطبيق منظومة التأمين الصحى، وتابعت: نقدم كل الدعم للحكومة المصرية ممثلة فى القطاع الصحى لإنجاح التجربة الخاصة بمنظومة التأمين، من أجل أن يحظى الجميع برعاية صحية متكاملة تليق بالمصريين.

وأشارت الدكتورة نادية شعيب إلى أن الجانب الفرنسى لديه تجربة مهمة فى تطبيق التأمين الصحى، تتميز باقترانها بتكنولوجيا المعلومات التى تصب فى صالح أداء خدمات مميزة للمواطن.

 


التأمين الصحى

الجانب الفرنسى

التكنولوجيا

التوعية

التدريب

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