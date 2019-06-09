الداخلية الكازاخية: اعتقال 100 شخص فى مسيرات غير مصرح بها أثناء انتخابات الرئاسة

نور سلطان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخية، اعتقال حوالى 100 شخص خلال مظاهرات غير مصرح بها في مدينتي نور سلطان وألماتى أثناء الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب الأول لوزير الداخلية مارات كوزايف، في مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء سبوتنيك في نسختها الإنجليزية، اليوم الأحد، إن "حوالى 100 شخص .. اعتقلوا من مسيرات في نور سلطان وألماتي بدعوة من منظمة محظورة متطرفة وغير مسجلة فى كازاخستان، قامت بحملة دعاية واسعة النطاق لتشويه سمعة الحكومة فى البلاد عشية الانتخابات الرئاسية".



وأكد كوزايف، أنه على الرغم من ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية تسير كما هو مخطط لها.



يُشار إلى أن انتخابات رئاسية فى كازاخستان تجرى اليوم، ولم يرشح الرئيس (المتنحى) نور سلطان نزارباييف نفسه للانتخابات، وهناك سبعة مرشحين من بينهم الرئيس الحالى قاسم جومارت توكاييف.