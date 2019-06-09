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الجيش اليمنى يسيطر على مناطق جديدة فى محافظة صعدة

الأحد، 09 يونيو 2019 08:16 م
الجيش اليمنى يسيطر على مناطق جديدة فى محافظة صعدة الجيش اليمنى
أ ش أ

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أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، حيث تمكنت من السيطرة على "تبة البيضاء" و "التباب السود" في مديرية "باقم" شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

 

وتمكنت قوات الجيش اليمني من قطع الخط الدولي إلى مديرية "باقم"، الذي كان يمد المليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

 

وقالت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن وحدات من قوات النخبة في الجيش، نفذت عملية نوعية بدعم جوي من قوات التحالف العربي على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها، شمالي باقم.

 


اليمننالجيش اليمنى

صعدة

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

التحالف العربى

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