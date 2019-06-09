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البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا

الأحد، 09 يونيو 2019 09:00 ص
البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام

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يتمم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، طقس تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس، مطرانًا على إيبارشية جنوب أفريقيا، ليصل عدد الإيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية بأفريقيا إلى 4 إيبارشيات هى أم درمان والخرطوم وجنوب أفريقيا والخمس مدن الغربية (ليبيا)، حيث أعلن البابا تواضروس عن تأسيس إيبراشية جديدة بجنوب أفريقيا، يتولى الأنبا انطونيوس الخدمة فيها بعدما ترقى لدرجة المطران. 

وأشار قداسة البابا تواضروس فى كلمته عشية سيامة الآباء الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، إلى الإيبارشيات الأفريقية الأربعة قائلًا:  أفريقيا فيها أكثر من مكان للخدمة بها، الخمس مدن الغربية في رعاية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح  والخمس مدن الغربية وفي السودان اثنين من الآباء الأساقفة المباركين، الأنبا صربامون في أم درمان ونيافة الأنبا إيليا في الخرطوم وتوابعها وأيضا الأنبا بولس يخدم في عدة دول في كينيا ودول أخرى.
 
وعن مطران إيبارشية جنوب أفريقيا (الإيبارشية الأفريقية الجديدة)، قال قداسة البابا: الأنبا أنطونيوس من أقدم الآباء الذين خدموا في أفريقيا وصار متخصصًا في الشئون الأفريقية، سوف نقوم بنعمة المسيح بتجليسه أسقفًا على هذه الإيبارشية، و نقيمه مطرانًا لإيبارشية جنوب أفريقيا.
 
كان البابا تواضروس قد استطلع آراء المجمع المقدس في تجليس اسقفًا جديدا لأفريقيا ورسامة أربعة اساقفة جدد لمصر والمهجر.
 
 

ايبراشية بأفريقيا

الكنيسة القبطية

مطران جنوب افريقيا

البابا تواضروس الثانى

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