الإنقاذ النهرى بالدقهلية يكثف البحث عن طفل غرق منذ يومين بناحية أجا

الدقهلية - شريف الديب

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، البحث عن طفل غرق منذ يومين بناحية مركز أجا.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بغرق طفل، داخل مياة ترعة الرياح التوفيقى بناحية مدينة أجا يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك أثناء الاستحمام داخل الترعة مع اقرانه، هروبا من حرارة الجو، فجرفة التيار وانحرف.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث، وتجرى عملية البحث عن الجثة، وتم توسيع دائرة البحث بعد تعذر الوصول آلية فى مكان الحادث.