سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأحد، 09 يونيو 2019 02:53 م
الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل الأقباط، الأحد المقبل، بعيد الخمسين أو عيد العنصرة، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية، ومن البارز فى طقوس هذا العيد ما يعرف بصلاة السجدة، وفى النقاط التالية معلومات عن العيد وعن تلك السجدة.

1- لهذا العيد عدة مسميات، من بينها عيد العنصرة وعيد الخمسين، وعيد حلول الروح القدس، إذ تحتفل الكنيسة بحلول الروح على تلاميذ المسيح فى اليوم الخمسين بعد القيامة.

2-  يعتبر العيد من بين الأعياد السيدية الكبرى الـ12 فى الكنيسة القبطية، وكلمة "سيدية"، مشتقة من "السيد" وتعنى المسيح ، وكلها أعياد تخص المسيح نفسه مثل عيد الغطاس الذى يجسد ذكرى تعميده في نهر الأردن، وعيد  البشارة، وعيد الميلاد وعيد القيامة وعيد الصعود، وعيد أحد الشعانين.

3- إلى جانب صلاة القداس التى تعتبر قاسمًا مشتركًا فى كل الأعياد والصلوات القبطية، يصلى الأقباط فى هذا العيد صلاة تسمى صلاة السجدة والتى تبدأ فى الكنائس ليلًا، حيث يؤديها المسيحيون ساجدون، لثلاث مرات حيث تعيد الكنيسة مرتين فى طقس الصعود صباحًا ومساء عن طريق القداس فى الصباح وصلاة السجدة فى المساء.

4- يبدأ الأقباط منذ الغد فى صوم الرسل الذى يمتد حتى 45 يوما، لمشاركة الرسل فى صومهم وصلاتهم التى تجسد بدء خدمتهم وتبشيرهم بالمسيحية فى كل الأقاليم.

5- ينتهى صوم الرسل بعيد آخر هو عيد الرسل.


 
 
 
 
 

 


عيد العنصرة

صوم الرسل

الاقباط

طقوس عيد العنصرة

صلاة السجدة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. فى قداس عيد العنصرة.. البابا تواضروس يضم أربعة أساقفة جدد للمجمع المقدس ويلبسهم حلة الآباء الرسل ويرقى مطرانًا جديدًا للخدمة بجنوب أفريقيا.. ويحذر: أموال الكنيسة ليست لكم بل أمانة فى أيديكم وعيشوا فقراء

الأحد، 09 يونيو 2019 12:26 م

قداس رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية برئاسة البابا تواضروس

الأحد، 09 يونيو 2019 10:33 ص

الحكمة والرحمة والفقر.. روشتة البابا تواضروس لنجاح الأساقفة الجدد

الأحد، 09 يونيو 2019 10:22 ص

البابا تواضروس: مصر مهتمة بأفريقيا وأسسنا ايبراشية جديدة هناك

الأحد، 09 يونيو 2019 10:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة