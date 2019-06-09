استطلاع: جونسون وجوف غير جديرين بثقة أكثر من نصف الناخبين البريطانيين

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نتائج استطلاع جديد ، يعتبر بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق ومايكل جوف، وزير البيئة، المرشحان البارزان لخلافة تيريزا ماى، على قيادة حزب "المحافظين" غير جديرين بالثقة من قبل أكثر من نصف الناخبين.

وقال حوالي 55 في المائة من الذين استجوبتهم شركة "بى ام جى" لصالح صحيفة "الإندبندنت" إنهم لا يثقون بجوف، وقال 53 في المائة إنهم لا يثقون في جونسون.

وتم تصنيف وزير البيئة في المرتبة الأخيرة ضمن مجموعة 11 مرشحًا من حزب المحافظين من حيث القوة كزعيم للحزب، والقدرة على تنفيذ "بريكست" وفهم مشكلات الأشخاص العاديين.

وأشار الاستطلاع إلى أن جونسون هو المرشح الأفضل وضعًا لاستعادة الناخبين الذين هجروا حزب المحافظين لصالح حزب "بريكست" الذى يرأسه نايجل فاراج في الاتحاد الأوروبي.

وقال أكثر من نصف مؤيدي (52%) حزب "بريكست" إنهم يثقون بوزير الخارجية السابق ، مقارنة بـ 26 في المائة من الناخبين بشكل عام. وقال 66 في المائة من مؤيدي حزب فاراج إنهم يعتقدون أن جونسون قادر على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – ليتقدم على زملائه المؤيدين للخروج، أندريا ليدسوم (43 في المائة) ودومينيك راب (37 في المائة).