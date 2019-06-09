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إحالة 10 موظفين وطبيبًا للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف بقنا

الأحد، 09 يونيو 2019 02:31 م
إحالة 10 موظفين وطبيبًا للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف بقنا حملات وكيل وزارة الصحة بقنا على المستشفيات
قنا - وائل محمد

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أحال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، 10موظفًا وطبيبًا وعاملاً للشئون القانونية بمستشفى الوقف لتغييبهم عن العمل بدون سبب وذلك فى أطار حملات مفاجئة على المستشفيات للوقوف على أوجه القصور والسلبيات.


وتفقد الخطيب جميع اقسام  مستشفى الوقف، والتأكيد علي توافر المستلزمات والأدويه والتشديد علي عدم شراء المستلزمات والادويه من الخارج و تم دراسه العجز في القوي البشرية مع مدير العلاجي ومدير اداره المستشفيات والعمل علي سد العجز فى المستشفيات الأكثر كثافه.



وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تعمل على ضبط دورة العمل بالمستشفيات الحكومية، وتوفير كافه المستلزمات والأدوية والتشديد على النظافة والانضباط طبقا للجداول الموضوعه والاستفادة بالحجرات المغلقة، وتشكيل لجنه تفتيش من الإدارة الصحية لمراجعة جميع العاملين فى السهر والنبتجيات بصفة دورية، والتأكد من تنفيذ التعديلات الجديدة فى خطة العمل.


 


وكيل وزارة الصحة

قنا اليوم

المستشفيات الحكوميه

مستشفى الوقف المركزى

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