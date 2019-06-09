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إحالة عصابة ريا وسكينة لسرقة سائقى التوك توك للمحاكمة

الأحد، 09 يونيو 2019 12:35 م
إحالة عصابة ريا وسكينة لسرقة سائقى التوك توك للمحاكمة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة روض الفرج بإحالة  5 عاطلين  لمحكمة الجنايات ، كونوا تشكيل عصابى لسرقة سائقى التوك توك على طريقة عصابة ريا وسكينة بمنطقة روض الفرج .
 
 
اعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سائقى التوك توك بالإكراه عن طريق تخديرهم.
 
 
 
البداية بتلقى عشرات البلاغات عن تعرض سائقى التوك توك للسرقة، بتخديرهم عن طريق تشكيل عصابى يكتم أنفاسهم  ب"فوطة" بها مخدر يفقد المجنى عليهم وعيهم، ثم يتم سرقة التوك توك.
 
 
 
تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 5 عاطلين تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.
 
 

سرقة سائقى التوك توك

عقوبة السرقة بالإكراه

روض الفرج

توك توك

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