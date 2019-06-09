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أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة يشكرون واضعى امتحان العربى

الأحد، 09 يونيو 2019 10:31 ص
أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة يشكرون واضعى امتحان العربى أولياء أمور - امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة أمس السبت مر بسلام دون مشكلات كبيرة ولم يكن هناك تسريب للأسئلة وهذه بداية جيدة للامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يؤدون الامتحانات. 
 
ووجه أولياء الأمور الشكر للجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة العربية لأن الأسئلة كانت واضحة وسهلة ولم يشتكى منها الطلاب، متابعين: شعرنا بتفاؤل كبير ومنح الطلاب قوة وإرادة فى باقى المواد المقبلة.
 
وطالب أولياء الأمور بمراعاة بعض الأمور البسيطة التى ظهرت فى اللجان وكلها أمور ترتيبية وتنظيمية حرصا على مستقبل ووقت الطلاب.
 

أمس السبت حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تصحيح العينة العشوائية

نموذج الاجابة لامتحان العربى للثانوية العامة 2019

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