أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

كتب إبراهيم حسان

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسى، إن الشعب المصرى بأكمله يفخر بالشهيد أحمد المنسى ودوره البطولى حتى لقاء ربه، وعندما رحل ترك هذا الإرث الكبير من الفخر والكبرياء لأسرته.

وأضافت منار سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" الذى يذاع عبر قناة ON E، أن فى وقت استشهاد زوجها البطل أحمد المنسى، كان يتصل بها هاتفيًا مواطنون من كل المناطق والمحافظات لا تعرفهم، ولكن ليؤكدون لها أن مصر "نامت باكية" فى يوم استشهاده، وهذا حال الشعب المصرى مع كل الشهداء، وعندما تم القبض على الإرهابى هشام عشماوى، فعلوا هذا الأمر ليؤكدوا لها مصر فرحة لعودة حق شهدائنا.

وأوضحت زوجة الشهيد أحمد المنسى، أن الشهيد الرائد وائل محمد كمال صلاح، كان يتوعد دائما قبل رحيله بإعادة حق أحمد المنسى، وتابعت "عندنا جيش قوى جدا بيضحى ويستاهل إننا نقف وراه، ونحب بلدنا زي ما هو ضحى علشان بلده".