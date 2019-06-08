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10 معلومات عن القمص ميخائيل المحرقى بعد اختياره أسقفًا لإيبارشية منفلوط

السبت، 08 يونيو 2019 09:13 م
10 معلومات عن القمص ميخائيل المحرقى بعد اختياره أسقفًا لإيبارشية منفلوط القمص ميخائيل المحرقى سكرتير رئيس الدير المحرق
أسيوط ـ محمود عجمي

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اختار قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الراهب القمص ميخائيل المحرقى، لسيامته أسقفا على كرسى إيبارشية منفلوط وتوابعها خلفا للأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط المتنيح، ضمن مجموعة من الأساقفة الجدد والتى تجرى مساء اليوم السبت، مراسم تجليسهم وسيامتهم، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

 

اليوم السابع يستعرض 10 معلومات عن الراهب القمص ميخائيل المحرقى، بعد اختياره أسقفا على كرسى إيبارشية منفلوط

1- ولد الراهب القمص ميخائيل المحرقي في 22 يونيو عام 1972، شبرا مصر.

2- أسمه قبل الرهبنة " شريف شاكر سلوانس ميخائيل" .

3- خدم بكنيسة الملاك ميخائيل بطوسون.

4- حصل القمص ميخائيل، على بكالوريوس الزراعة بجامعة عين شمس عام 1994م.

5- دخل الدير المحرق بأسيوط في 17 ديسمبر عام 1994م.

6-  وترهب في 10مارس عام 1996م وتمت ترقيتة إلى قس في 11 يوليو 2003م.

7- حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بالدير المحرق عام 2016م.

8- عين مدرس لمادة علم الآباء بالكلية الإلكيريكية فرع الدير المحرق.

9-  وفي 17 ديسمبر عام 2017 تم ترقيته إلى رتبة قمص، واختير مسؤولا لزراعات الدير منذ عام 1996 وحتى عام 2017م.

10-  تم تنصيبه سكرتيرا لنيافة الأنبا بيجول رئيس الدير المحرق للعلاقات الخارجية ورزقة الدير المحرق.

 

 

 


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