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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 08 يونيو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر طقس
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها
 
شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
 
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 21 33
 
شبين الكوم 21 32
 
طنطا 20 32
 
دمنهور 20 30
 
الإسكندرية 21 28
 
بلطيم 21 29
 
مطروح 21 26
 
السلوم 20 27
 
سيوة 20 35
 
بورسعيد 22 27
 
دمياط 22 27
 
الزقازيق 20 33
 
الإسماعيلية 20 33
 
السويس 21 32
 
العريش 19 29
 
رفح 20 28
 
رأس سدر 21 31   
 
نخل 16 30             
 
نويبع 24 33          
 
طابا 20 32            
 
كاترين 17 30
 
الطور 21 30
 
شرم الشيخ 28 36
 
الغردقة 29 35
 
مرسى علم 29 38  
 
الفيوم 22 33
 
بنى سويف 22 33  
 
المنيا 21 33
 
أسيوط 22 34
 
سوهاج 24 35
 
قنا 25 36
 
الأقصر 27 38
 
أسوان 29 40
 
أبوسمبل 27 38
 
الوادى الجديد 26 36
 
شلاتين 27 37
 
أبو رماد 28 36      
 
حلايب 29 33
 
رأس حدربة 29 33
 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
 
 
 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 31 44
 
المدينة 30 44        
 
الرياض 29 44      
 
المنامة 34 41
 
أبوظبى 30 42
 
الدوحة 31 42
 
الكويت 31 48
 
دمشق 18 35
 
بيروت 22 27
 
عمان 17 32
 
القدس 18 27
 
غزة 20 26            
 
بغداد 29 45
 
مسقط 32 39          
 
صنعاء 17 27
 
الخرطوم 28 41     
 
طرابلس 21 32
 
تونس 22 36
 
الجزائر 20 23
 
الرباط 12 23
 
نواكشوط 22 31
 
 
 
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
 
أنقرة 15 30           
 
إسطنبول 20 29     
 
إسلام آباد 24 39
 
نيودلهى 30 45
 
جاكرتا 25 32
 
بكين 20 34
 
كوالالمبور 25 32  
 
طوكيو 18 25
 
أثينا 22 33             
 
روما 17 30
 
باريس 09 19
 
مدريد 10 23
 
برلين 12 23          
 
لندن 10 17
 
مونتريال 14 22      
 
موسكو 19 31
 
نيويورك 17 26
 
واشنطن 18 28  

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