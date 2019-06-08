سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 01:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"نسمة الكردى" معيدة بعين شمس عرضت نفسها للخطر لإنقاذ الطلاب.. تعرف على قصتها

السبت، 08 يونيو 2019 12:29 ص
"نسمة الكردى" معيدة بعين شمس عرضت نفسها للخطر لإنقاذ الطلاب.. تعرف على قصتها نسمة محمد الكردى المعيدة بآداب عين شمس
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تقف متفرجة فور سماعها صوتا مدويا داخل طرقات الكلية أثناء تأدية الطلاب امتحانات نهاية العامة بجامعة عين شمس، بل عرضت حياتها للخطر وتتبعت الصوت  وتوجهت نحوه وقامت بغلق طفاية حريق سقطت على الأرض وتسرب منها غاز ثانى أكسيد الكربون، الذى تسلل إلى جسدها دون أن تشعر به، كان كل ما يشغلها عدم توتر الطلاب أثناء تأدية الامتحانات أو تعرضهم لسوء، وتعرضت هى للإصابة بالتهاب بالرئة وحدوث مضاعفات بالقلب والصدر نتيجة استنشاقها غاز ثانى أكسيد الكربون.

ونقلت إلى مستشفى عين شمس التخصصى لتمكث به 17 يوما، ومازالت  محجوزة بالمستشفى تحت الملاحظة، إنها "نسمة الكردى" معيدة بجامعة عين شمس، "اليوم السابع" تواصل معاها للاطمئنان عليها ومعرفة القصة كاملة.

"نسمة محمد الكردى" 26 سنة معيدة بكلية آداب بنات جامعة عين شمس، قسم اجتماع، ومقيمة بمدينة 6 أكتوبر، ولاعبة كرة القدم بنادى 6 أكتوبر بالدورى الممتاز، روت لـ"اليوم السابع" حقيقة ما تعرضت له.

قائلة: أعمل معيدة بكلية الآدب جامعة عيش شمس منذ 4 سنوات، حيث كان ترتيبى الثانية على الدفعة، وسعيدة جدا بانضمامى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، ويوم 21 من شهر مايو المنقضى، الموافق 16 رمضان، كنت ضمن معاونين اللجان ومعايا 3 رؤساء لجان للمرور على الطلاب أثناء تأدية امتحانات نهاية العام الدراسى، وكان دورى تسليم أوراق الأسئلة وتسلم أوراق الإجابات والمرور على الطلاب بالطرقات لمتابعة سير الامتحانات، التى كانت تتم على 3 فترات بالكلية، وكان منوط بى متابعة الفترة الثانية، التى تبدأ من الساعة الواحدة ظهر، وأثناء انشغال الطلاب بتأدية الامتحانات وتواجدى بالطرقة سمعت صوت شديد مثل صوت تكسير زجاج، فنهضت مسرعة لتبع الصوت وعرفة مصدره، لأنه كان فى تزايد مع انبعاث رائحة شديدة، فوجدت طفاية حريق بالطرقة سقطت على الأرض، وتسرب منها غاز ثانى أكسيد الكربون، ودون أن أشعر وجدت نفسى أتحرك نحوها مسرعة لمحاولة غلقها والتحكم فيها قبل وصول الغاز منها إلى الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، وأثناء ذلك انبعث كمية من الغاز فى وجهى لأنى تعاملت بتلقائية ولست مدربة على مثل تلك الأمور، وكل ما بادر فى ذهنى عدم وصول الغاز للطلاب أثناء الامتحانات خوفا على عليهم وحرصا على انتظام سير العملية الامتحانية وعدم حدوث أى حالات هرج داخل اللجان.

وأضافت: بعد ما تصرفت مع طفاية الحريق، دخلت حمام الكلية لغسل وجهي، فشعرت بصداع فى رأسى، وكانت بجانبى الدكتورة "رانيا جلال" بقسم الإنجليزية بالكلية، حيث كانت ترافقنى أثناء التواجد باللجنة، واصطحبتنى إلى الدكتورة المتواجدة بعيادة الكلية، وهى ليست متخصصة فطلبت منا  التوجه إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وبالفعل نقلتنى زملتى بسيارتها الخاصة، لعدم وجود سيارة إسعاف، ومن مستشفى عين شمس تم نقلى إلى قسم السموم بمستشفى الدمرداش، وبعد يومين عودت إلى مستشفى عين شمس التخصى ومازالت حتى الآن بالمستشفى تحت الملاحظة.

وأوضحت نسمة أنها كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها يوم 25 مايو، لكنها قضته فى المستشفى وكذلك عيد الفطر، ولكنها غير مستاءة مما فعلته، بالرغم أن ما حدث تسبب لها فى حدوث مضاعفات بالقلب والصدر، وأنها رياضية سوف يؤثر عليها فى المستقبل، لكنها لم يكن أمامها سوى أن تتصرف كما فعلت ، موضحة أن رئيس الجامعة، والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون البيئة، زارها بالمستشفى وزملائها من أعضاء هيئة التدريس.


جامعة عين شمس

مستشفي الدمرداش

نسمة الكردي

كلية الاداب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة