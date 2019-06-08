مقتل وإصابة مدنيتين برصاص ميليشيا الحوثى فى مدينة تعز اليمنية

عدن أ ش أ

لقت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى برصاص قناص من ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران فى منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبى غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر محلى قوله: إن قناصًا من ميليشيا الحوثى استهدف المدنيتان أثناء عملن فى جمع الأعشاب فى حى المفتش بمنطقة عصيفرة مما أسفر عن مقتل إحداهن وإصابة أخرى وهى بحالة حرجة.

من ناحية أخرى، قتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص ميليشيا الحوثى خمسة منهم فى حى المفتش بمنطقة عصيفرة، بالإضافة إلى طفل فى حى صالة ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.