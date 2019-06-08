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مصدر عراقى: السفارة الأمريكية قلقة من إحالة قائد عمليات نينوى للتقاعد

السبت، 08 يونيو 2019 02:14 م
مصدر عراقى: السفارة الأمريكية قلقة من إحالة قائد عمليات نينوى للتقاعد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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كشف مصدر سياسى عراقى، اليوم السبت، عن قلق السفارة الأمريكية فى بغداد من جراء إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى إلى التقاعد.

ونسبت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية للمصدر، قوله، إن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين قادة حكوميين وزعماء سياسيين، وكان طرفها الثانى السفارة الأمريكية، على خلفية إحالة الجبورى للتقاعد، موضحا أن السفارة أبدت اعتراضها غير المباشر على إحالة الجبورى للتقاعد.

كانت الحكومة العراقية، أعلنت - فى وقت سابق - عن إحالة اللواء "نجم عبد الله الجبوري" إلى التقاعد خلال الشهر الحالى وتعيين اللواء الركن "نومان عبد الزوبعي" بدلا عنه، وكان الجبورى قد غادر العراق عام 2009 ليعمل فى جامعة الدفاع الوطنى بواشنطن حتى 2014، ثم عاد إلى العراق عام 2015 وعين قائدا لعمليات نينوى.

 


قائد عمليات نينوى

الجيش العراقى

السفارة الامريكية بالعراق

الحكومة العراقية

الشرطة العراقية

مكافحة الارهاب

تنظيم داعش

اللواء نجم الجبورى

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