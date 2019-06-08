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مسئول أمريكى: القدرات العسكرية الإيرانية "فوتوشوب"

السبت، 08 يونيو 2019 12:13 م
مسئول أمريكى: القدرات العسكرية الإيرانية "فوتوشوب" الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، أن النظام الإيرانى يلجأ للفبركة الاعلامية.

ونشرت الخارجية الأمريكية مقطع فيديو لهوك على حسابها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قالت فيه "براين هوك يفضح الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيرانى لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تحرير صور على "فوتوشوب" لإظهار تزايد قوته الصاروخية، والإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.".


براين هوك

ايران

صواريخ

فوتوشوب

القدرة العسكرية

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