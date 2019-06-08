سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 07:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

السبت، 08 يونيو 2019 06:54 ص
مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت مديرية  التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظتى القاهرة والجيزة، صناديق الأسئلة لامتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة من المطبعة المنوط بها طباعة الأسئلة وتظريفها.

كما تسلمت المديريات الأخرى والإدارات التعليمية فى باقى المحافظات، صناديق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة الموجودة فى هذه المحافظات، حيث تستعد الإدارات لتوزيعها على لجان السير بعد قليل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة على الإطلاق لتسريب أسئلة امتحان اللغة العربية، لافتة إلى أن النموذج الذى يتم تداولة هو نموذج امتحان لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وبعيد عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، والذى ينطلق فى التاسعة صباح اليوم السبت.

وطالبت المصادر، أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء ما تروجه صفحات الغش الإلكترونى،  قائلة : هدفها معروف وهو استنزاف أولياء الأمور والطلاب ماديا ومعنويا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم

لجان امتحانات الثانوية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

685 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان العربى والدين فى 1820 لجنة سير.. 4 نماذج للأسئلة توزع على الطلاب.. المدارس مؤمنة من الشرطة ولجان الشغب تحت رقابة الملاحظين.. وتحذيرات من اصطحاب التليفون داخل اللجان

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص

صور.. 27 لجنة استعدت لاستقبال 7640 طالبا لامتحانات الثانوية العامة بأسوان

السبت، 08 يونيو 2019 05:00 ص

عشان متتوترش.. نصايح لاستغلال الوقت قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 02:30 ص

صور. تجار الغش يتلاعبون بأحلام طلاب الثانوية العامة.. انتتشار صفحات على الإنترنت تبيع سماعات لاختراق اللجان بـ2000 جنيه وتدعى قدرتها على التخفى.. ومباحث الإنترنت تلاحق شركاتت النصب

السبت، 08 يونيو 2019 01:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة