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كل ما تريد معرفته عن قضية فساد الـ360 مليون جنيه بـ"الأوقاف"

السبت، 08 يونيو 2019 02:03 ص
كل ما تريد معرفته عن قضية فساد الـ360 مليون جنيه بـ"الأوقاف" وزارة الاوقاف - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الأسبق و3 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336 مليون جنيه.
 

*القضية بدأت فى 2009 وخاصة ببيع الأراضى التابعة لوقف محمد حسن الأنصارى بأقل من قيمتها.

*المتهمون الثلاثة زوروا فى الأوراق لبيعها بسعر أقل لصالح المتهم الرابع.

*سعر المتر فى الأرض تم بيعه بـ125 بدلاً من 175 جنيهًا.

*نيابة الأموال العامة حققت مع حوالى 15 متهمًا فى القضية منذ قرابة عام.

*استمعت النيابة للشهود ومقدمى البلاغات ومجرى التحريات.

*المتهمون الثلاثة أقروا بالتحقيقات بارتكاب الواقعة لصالح الرابع.

*المتهمون تسببوا فى إهدار مال عام بقيمة 336 مليون جنيه.

*النيابة أحالت ملف القضية للنائب العام للتصرف.

*النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات.


وزارة الاوقاف

النائب العام

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