كل ما تريد معرفته عن قضية فساد الـ360 مليون جنيه بـ"الأوقاف"

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الأسبق و3 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336 مليون جنيه.
*القضية بدأت فى 2009 وخاصة ببيع الأراضى التابعة لوقف محمد حسن الأنصارى بأقل من قيمتها.
*المتهمون الثلاثة زوروا فى الأوراق لبيعها بسعر أقل لصالح المتهم الرابع.
*سعر المتر فى الأرض تم بيعه بـ125 بدلاً من 175 جنيهًا.
*نيابة الأموال العامة حققت مع حوالى 15 متهمًا فى القضية منذ قرابة عام.
*استمعت النيابة للشهود ومقدمى البلاغات ومجرى التحريات.
*المتهمون الثلاثة أقروا بالتحقيقات بارتكاب الواقعة لصالح الرابع.
*المتهمون تسببوا فى إهدار مال عام بقيمة 336 مليون جنيه.
*النيابة أحالت ملف القضية للنائب العام للتصرف.
*النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات.
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