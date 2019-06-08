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قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

السبت، 08 يونيو 2019 11:13 ص
قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019 قناة السويس - أرشيفية
أحمد يعقوب

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أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018/2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.
 
ذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها، الأمر الذى أسهم فى زيادة تنافسية القناة.
 
وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4٪، وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بنسبة نمو 36.5%.
 
 

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد

قناة السويس

ايرادات قناة السويس

الخزانة العامة

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