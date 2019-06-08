سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 08:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فتح باب التقديم للمسابقة المحلية للقرآن الكريم

السبت، 08 يونيو 2019 08:19 م
فتح باب التقديم للمسابقة المحلية للقرآن الكريم حفظ القرآن الكريم أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدا لتصعيد الأوائل من الناجحين فى المسابقة المحلية للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك فى الفروع التالية:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط فى المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجى إحدى الكليات الأزهرية، وألا يزيد سنه عن 35 عاما.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (مفتوح) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت 12 سنة.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت الخامسة والعشرين سنة (نصف القرآن على الأقل).

الفرع الخامس: (بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى) خاص بالطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية فى أى من جامعاتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة (نصف القرآن على الأقل).

الفرع السادس: حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثى الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية.

وقالت الأوقاف على من يرغب المشاركة فى المسابقة التوجه إلى قسم شئون القرآن بالمديرية التابع لها لملء النموذج المرفق، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر للطلاب الأفارقة، وإفادة من الجهة التى يدرس بها كل متقدم، وصورة من المؤهل الحاصل عليه خريجى جامعة الأزهر، وذلك ابتداء من الثلاثاء القادم 7 شوال.

 


وزاره الاوقاف

المسابقة الدولية للقران الكريم

فهم القران

ليلة القدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. توزيع جوائز مسابقة "القرأن الكريم" بقرية غزالة الخيس بالشرقية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:47 م

"اليوم السابع" يلتقى سارة الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم.. طفلة البحيرة: الرئيس قالى ربنا يبارك فيكِ وأعطانى شيكا بـ120 ألف جنيه.. والدها: أنا فلاح بسيط وهنتبرع بجزء من الجائزة لبناء مجمع خيرى

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:30 م

بالأسماء.. أوقاف البحر الأحمر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرأن الكريم

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:25 ص

صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم الأوائل فى مسابقة القرآن الكريم

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:50 م

وكيل أوقاف أسيوط:شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الخميس، 16 مايو 2019 04:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة