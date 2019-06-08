فتح باب التقديم للمسابقة المحلية للقرآن الكريم

أعلنت الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدا لتصعيد الأوائل من الناجحين فى المسابقة المحلية للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك فى الفروع التالية:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط فى المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجى إحدى الكليات الأزهرية، وألا يزيد سنه عن 35 عاما.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (مفتوح) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت 12 سنة.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت الخامسة والعشرين سنة (نصف القرآن على الأقل).

الفرع الخامس: (بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى) خاص بالطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية فى أى من جامعاتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة (نصف القرآن على الأقل).

الفرع السادس: حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثى الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية.

وقالت الأوقاف على من يرغب المشاركة فى المسابقة التوجه إلى قسم شئون القرآن بالمديرية التابع لها لملء النموذج المرفق، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر للطلاب الأفارقة، وإفادة من الجهة التى يدرس بها كل متقدم، وصورة من المؤهل الحاصل عليه خريجى جامعة الأزهر، وذلك ابتداء من الثلاثاء القادم 7 شوال.