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غياب 894 طالبا وطالبة بالثانوية العامة عن امتحان التربية الدينية فى سوهاج

السبت، 08 يونيو 2019 03:26 م
غياب 894 طالبا وطالبة بالثانوية العامة عن امتحان التربية الدينية فى سوهاج طلاب الثانويه العامه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، غياب 894 طالبا وطالبة عن أداء امتحان مادة التربية الدينية، حيث بلغت جملة من لهم حق الحضور 18 ألفا 692 طالبا وطالبة، ليصبح عدد من أدوا الامتحان اليوم 19 ألفا و586 ولم تسجل غرفة العمليات أى حالات غش أو تسريب للامتحان.

 

بينما سجلت الغرقة إصابة طالبة تدعى "نهلة . ع" بمدرسة الحاج حداد الثانوية بإدفا التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وتم نقلها للمستشفى عن طريق الإسعاف لتلقى العلاج وإصابة مراقب وطالبة برديس البلينا بحالة إغماء وتم نقلهم للمستشفى المركزى للعلاج.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.                        


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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