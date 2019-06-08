ضبط 859 قضية بمجال الضرائب بقيمة مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وتمكن شرطة الضرائب، من ضبط 859 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 169 حالة ضرائب عامة، وكشف 135 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و12 قضية فى مجال الجمارك، وضبط 208 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و102 حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا "1,036,932,208" مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتم التصالح فى 110 قضية بإجمالى متحصلات مسددة، لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 484,031".

وفى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الحملات عن ضبط 21 قضية متنوعة، فى مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت "123,515,811" مليون جنيه، و"1,640,000" مليون عملات أجنبية مختلفة.