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ضبط 51 قضية جنائية و 6402 هارب من العدالة

السبت، 08 يونيو 2019 02:02 م
ضبط 51 قضية جنائية و 6402 هارب من العدالة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات استهدفت الهاربين من العدالة والصادر ضدهم أحكام قضائية مختلفة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون والقضايا الجنائية.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم  من ضبط 51 قضية جنائية، عبارة عن سرقات متنوعة، ونصب واحتيال، وانتحال صفة وشخصية، كما نجحت فى ضبط 6402 محكوم عليهم فى قضايا جنايات، وجنح حبس، وجنح غرامات، ومخالفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية .

 

 

 

 


تنفيذ الاحكام

جنايات

سرقة

حمله امنيه

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