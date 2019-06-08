ضبط 1453 مخالفة مرورية وتنفيذ 6643 حكما بالغربية والقليوبية وأسوان

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية، خلال 24 ساعة فى ضبط قطعة سلاح نارى، و7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، و5 قطع سلاح أبيض، و31 قضية تموينية، 87 مخالفة مرورية، وتنفيذ 450 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن الغربية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قطعة سلاح نارى 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، و32 قضية تموينية، و35 مخالفة إشغال بالطريق العام، و657 مخالفة مرورية، وتنفيذ 5891 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن القليوبية.

كما ضبطت الأجهزة الأجهزة الأمنية 7 قضايا تموينية متنوعة، 528 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 377 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن أسوان، وضبط 168 مخالفة مرافق، 40 قضية تموينية، 709 مخالفات مرورية، وتنفيذ 302 حكم قضائى متنوع بمديرية أمن الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.