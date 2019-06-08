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ضبط 10 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية بسبب خلافات الجيرة

السبت، 08 يونيو 2019 08:16 م
ضبط 10 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية بسبب خلافات الجيرة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، القبض على 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد ورود عدة بلاغات ضدهم.
 
كانت معلومات وردت للعقيد أحمد جعيصة، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الوحدة الصحية بمدينة السنطة بسبب خلافات الجيرة، مستخدمين الأسلحة البيضاء والمولوتوف.
 
وتم تشكيل حملة أمنية برئاسة الرائد محمد الدهراوى، رئيس مباحث مركز السنطة، أسفرت عن ضبط 10 أشخاص طرفى النزاع وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.
 

مباحث الغربيه

مشاجرة

سلاح ابيض

السنطة

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