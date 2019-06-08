صور.. لجنة برئاسة السكرتير المساعد بالدقهلية لمراجعة تراخيص مصانع طلخا

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت،تشكيل لجنة برئاسة سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة،وعضوية رئيس مركز ومدينة طلخا ومسئولي الأمن الصناعي والحماية المدنية وإدارة البيئة، لمراجعة أوضاع تراخيص المصانع بمركز ومدينة طلخا خلال أسبوع على أن يتم عرض النتائج عليه شخصيا.

وأشار محافظ الدقهلية،إلى أن مهمة اللجنة الوقوف على مدى قانونية وسلامة التراخيص الممنوحة لتلك المصانع ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصناعية اللازمة للترخيص وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية من طفايات الحريق المختلفة "البودرة والرغاوى" وحنفيات مياه الإطفاء ومختلف أجهزة وأدوات ومعدات مواجهة الحوادث وخاصة الحريق والماس الكهربائى.

وأشار "شاروبيم" إلى عمل اللجنة على تقنين أوضاع المصانع التي لم تكتسب وضعا قانونيا بعد بشرط الالتزام بصحيح القانون وفي حدود المسموح به لعدم إغلاقها وضمان سلامة موقفها القانوني والتزامها بالمعايير المحددة لعمل المصانع بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين بها والبيئة المحيطة ولا يؤثر على الموقع والموقف العام لهذه المصانع فلا ضرر ولا ضرار.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم لمصنع البلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا والذي اندلع فيه حريق صباح أمس الجمعة وتم إخماده وقتها على الفور بعد انتقال سيارات الإطفاء والحماية المدنية للموقع وتعاملها السريع مع الحادث.



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم



جانب من جولة المحافظ اليوم