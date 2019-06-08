سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تعرف على بوابة براندنبورج أشهر المعالم السياحية فى ألمانيا

السبت، 08 يونيو 2019 05:01 م
صور.. تعرف على بوابة براندنبورج أشهر المعالم السياحية فى ألمانيا قوس النصر بوابة براندنبورج
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضع برلين العاصمة الألمانية، بوابة براندنبورج، أو قوس النصر على لائحة أبرز المزارات السياحية للمدينة والتى يزروها ملايين السائحين سنويًا.

ويقول فريد ياسين "ألمانى من أصل عربى" إن بوابة النصر هى من أبرز المزارات السياحية التى تجذب ملايين السياح سنويًا، ولا يمكن أن يأتى وافد إلى برلين بدون زيارتها.

7beb1018-22e9-405e-b1bf-a9d151a3abc3

ويضيف ياسين لـ" اليوم السابع" أن ألمانيا تستغل ذلك فى جذب ملايين السياح، وهو أمر مهم أن تستفيد مصر من ذلك، خاصة أنها الأولى عالميا فى الآثار وقادرة على جذب مئات الملايين إلى السياحة الأثرية، لافتًا إلى أهمية عودة سياحة البواخر إلى مصر والتى توقفت منذ ثورة يناير .

وأوضح أن سياحة البواخر كانت من أبرز مزايا مصر إلا إن بعض دول الجوار تركز عليها حاليًا مما يستدعى قيام وزيرة السياحة فى مصر بدراسة عودة سياحة البواخر لتناسبها مع فئات أوروبية كثيرة.

42459a75-24e4-4150-8c43-c7b803ec5aae

وبدوره، يقول علاء ثابت رئيس الجالية المصرية فى برلين إن بوابة براندنبورج وهى بالألمانية " Brandenburger Tor" تعتبر رمز مدينة برلين، والبوابة تحمل اسم ولاية براندنبورج التي تحيط بولاية برلين وتقع في ساحة باريسر.

ويضيف أن البوابة تعد من أبرز المناطق السياحية فى برلين، بدأ بناؤها عام 1788 وانتهى عام 1791، ولكن تحطم جزء منها في الحرب العالمية الثانية ثم أعيد بناء الجزء المحطم مرة أخرى.

فريد ياسين
 

وتعتبر البوابة حلقة وصل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية وهى البوابة الوحيدة المتبقية من مدينة برلين، حيث كانت تمثل فيما سبق الانقسام في المدينة إلى شرق وغرب برلين، ومنذ سقوط جدار برلين في عام 1989 أصبحت بوابة براندنبورج ترمز إلى الوحدة الألمانية.

68991fc9-151a-4d49-97e2-1b72644c12b9

ووفقا للمعلومات الموثقة فإن بوابة براندنبورج  بنيت على طراز فريد ففي كلا الجانبين، هناك 6 أعمدة تدعم عارضة شعاعية يصل عمقها إلى حوالي 11 متراً، والتي تقسم إلى خمس بوابة الممرات.

في 1793، تم وضع تمثال الكوادريجا (عربة تجرها 4 خيول) والذي قام بتصميمه   على البوابة، حيث يشير إلى الشرق في اتجاه وسط المدينة.

 

على ضوء قرار قام باتخاذه مجلس الشيوخ في برلين، منذ أكتوبر 2002 تم إغلاق بوابة براندنبورغ لحركة المرور، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة وقصرها فقط على الأفراد خاصة أن قربها عدد من السفارات المهمة.


بوابة براندنبورج

برلين

المانيا

قوس النصر

علاء ثابت

فريد ياسين

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة