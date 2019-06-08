صور .. انطلاق سباق قوارب التنين السنوى فى هونج كونج

رويترز

اصطفت قوارب التنين الملونة امس الجمعة (7 يونيو) عند واجهة هونج كونج المائية، مع انتظار المتنافسين على متنها لخوض سباق سنوي.

وتعتبر منطقة أبيردين، التي كانت في السابق قرية تشتهر بصيد الأسماك، واحدة من المواقع البارزة لسباق قوارب التنين، وهي اليوم منطقة حضرية مكتظة بالسكان.

واستعدت الفرق بالتدريب للمشاركة في هذه السباقات لأسابيع، إن لم يكن لشهور، سبقت هذا المهرجان.

ويعتبر سباق قوارب التنين رياضة حاليا، إلا أن هذا المهرجان له جذور في الثقافة الصينية، ويقام كل عام في اليوم الخامس من الشهر الخامس من السنة القمرية، تخليدا لذكرى وفاة البطل الصيني الأسطوري كو يوان غرقا في نهر مي لو، عندما خرج في احتجاج على الحكام الفاسدين في الصين.

وتقول القصة ان الناس حاولوا إنقاذ كو يوان بقرع الطبول من أجل إخافة الأسماك وإبعادها كما ألقوا فطائر الأرز في مياه النهر حتى تأكلها الأسماك بدلا من أن تلتهم جسده.



























