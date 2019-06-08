صور.. "اللغة العربية" ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية فى المحافظات

المحافظات - ماهر أبو نور - محمد فتحى - نيفين طه - أحمد مرعى - فايزة مرسال

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظات الوادى الجديد والمنوفية والقليوبية والأقصر وجنوب سيناء، فرحتهم بسهولة امتحان اللغة العربية، والذى جاء فى متناول الطالب المتوسط، فيما أبدى عدد قليل من الطلاب استياءهم من أسئلة قسم النحو، فيما اطمأن أولياء الأمور على أبنائهم من خارج أسوار المدارس.

ففى الوادى الجديد، جرى تجهيز لجان مركز الخارجة وهى 3 لجان امتحانية هى لجنة مدرسة ناصر الاعدادية ولجنة الثانوية بنات الجديدة ولجنة مدرسة نجيب محفوظ وفى مركز الداخلة تم تجهيز 3 لجان امتحانية هى مدرسة موط الثانوية العسكرية ومدرسة موط الابتدائية الجديدة وموط الثانوية بنات، بالإضافة إلى 4 لجان أخرى موزعة على مراكز الفرافرة وبلاط وباريس .

وأكد "التداوى"، أنه جرى تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمبردات والمراوح ووسائل التهوية ومراعاة توفر (دورات مياه) صحية مع ضرورة توفر المياه والكهرباء فى اللجان مع وجود زائرات صحيات وسيارات إسعاف مجهزة تحسبا لحدوث أية طوارىء .

وفى المنوفية، خيمت حالة من السعادة على طلاب الثانوية العامة، وذلك عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية منذ قليل لسهولته، حيث رسمت الفرحة على وجوه الطلاب.

وقال الطالب محمد على جعفر طالب بالصف الأول الثانوية بمدرسة سدود الثانوية المشتركة، إن امتحان اللغة العربية جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث جاء الامتحان عبارة عن 50 نقطة معظمها سهل عدا سؤال الأدب لكى يفرق بين الطالب العادى والمميز فى المذاكرة.

وأشار أحمد عماد فارس طالب بمدرسة سدود الثانوية المشتركة، إلى أن جاء سهلا جدا ولم نتوقع جميعا من سهولته بهذه الطريقة، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وأتسم بالسهولة.

وفى القليوبية، أبدى طلاب الصف الثالث الثانوى بالقليوبية ارتياحهم من سهولة امتحان اللغة العربية فى أول أيام الامتحانات، مشيرين إلى أن الامتحان جاء سهلا وفى مستوى كافة الطلاب ولم يكن هناك أى أسئلة غامضة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن امتحان اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة، جرى علي ما يرام وأن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أي شكاوى سواء تأخير لجان أو أي مشاكل.

وفى الأقصر، صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بانتظام اعمال امتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة العربية دور مايو لعام 2018 /2019 فى اليوم الأول، موضحا انه تم فتح اللجان فى الموعد المحدد وتوزيع اوراق الاسئلة والاجابات على الطلاب، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية او غرف عمليات الادارات التعليمية بالمدن اى شكاوى من قبل الطلاب او المراقبين وكان الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب أحمد هاشم بمدرسة الأقصر الثانوية، إن امتحان مادة اللغة العربية جاء سهلاً وفي مستوي الجميع ولم يحمل أية مرادفات أو لغط في الأسئلة ككل عام، مؤكداً أن جميع الطلاب عبروا عن سعادتهم بمستوي المادة وكافة الأسئلة تمت الإجابة عليها بصورة مميزة، متمنياً أن تسير الامتحانات بهذا الشكل الجيد في الأسئلة التي توازن بين جميع الطلاب.

وأكد الطالب عمر عثمان ابن مدينة إسنا، أن الامتحان جاء في مستوي جيد للغاية وجميع الأسئلة كانت سهلة ومباشرة ومن ذاكر جيداً من الكتاب يستطيع الحصول علي الدرجات النهائية، مؤكداً أنه سعيد بهذا المستوي الجيد لأول أيام الامتحانات بعد عناء المذاكرة خلال أيام العيد.

ومن جانبه تابع محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكانت تعليمات محافظ الأقصر قد جاءت بالتأكيد على كافة الجهات المعنية بتوفير أماكن الاستراحات الملائمة لاستضافة المراقبين من المحافظات الأخرى، وتهيئة اللجان ليؤدى الطلاب اعمال الامتحانات وسط أجواء مستقرة وهادئة ومنظمة.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر كانت قد انتهت من تجهيز 21 لجنة ليؤدى 5844 طالبا الامتحانات حضر منهم فى اليوم الاول 5486 وتغيب 358 طالبا، وفى نفس السياق جرت امتحانات الثانوية الفنية بكافة المدارس الفنية بالمحافظة بشكل منتظم و لم يتم رصد أى مشكلات.

وفى جنوب سيناء، سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبي والعلمي، اليوم السبت، وذلك لسهولة امتحانات اللغة العربية.

وعقب انتهاء الامتحانات، عمت حالة من الفرحة والسعادة بين الطلاب والذين احتشدوا خلف بوابة خروج الطلبة ومن نوافذ الفصول لطمأنة أولياء أمورهم بان الامتحان سهل، حيث ممنوع خرج الطلبة لوجود فترة ثانية سيؤدون فيها امتحان التربية الدينية.

وأجمع الطلاب ومنهم الطالبة آلاء مرضي محمد علام، لجنة جيل أكتوبر بشرم الشيخ أن الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

كما أعربت الطالبة آية صفوت عن ارتياحها لسهولة امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدة أن الأسئلة سهلة ومباشرة ومن المنهج.

وتقدم للامتحان هذا العام بالمحافظة 880 طالبا وطالبة بشعبتي العلمي والأدبي موزعين على 7 لجان بست مدن هم طور سيناء وبها لجنتين وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبورديس، ورأس سدر.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الأقصر يعبرون عن سعادتهم بمستوي أسئلة اللغة العربية



طلاب الأقصر يعبرون عن سعادتهم بمستوي أسئلة اللغة العربية



طلاب الثانوية بالوادى الجديد (



طلاب الثانوية بالوادى الجديد



طلاب الثانوية بالوادى الجديد



طلاب جنوب سيناء