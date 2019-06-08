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شركة نقل شهيرة عبر الدراجات النارية بباريس تعطل خدمتها بسبب خلل فى منطومة الفرامل

السبت، 08 يونيو 2019 01:03 م
شركة نقل شهيرة عبر الدراجات النارية بباريس تعطل خدمتها بسبب خلل فى منطومة الفرامل Cityscoot
كتب: أحمد علوى

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لاحظت شركة Cityscoot المتخصصة فى النقل عبر دراجات بخارية، حدوث انقطاع للكابلات التى تعمل على بدء التشغيل للفرامل الخلفية بنسبة 1٪ من أسطولها البالغ عدده 4000 دراجة بخارية فى باريس.

 

وأخبر المسئولون وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس أيضًا أنه وجد أن كابلات الفرامل قد قطعت فى أكثر من خمسة عشر من مركباته ذات العجلتين.

 

كإجراء وقائى، قررت هذه الشركة الفرعية التابعة لشركة بوش الألمانية لصناعة السيارات تعطيل خدمتها مؤقتًا فى باريس لمراجعة جميع الدراجات البخارية ونظام الفرامل الخاص بها "فى أسرع وقت ممكن"، وفقًا لبيان.

 

وقال المتحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن مثل هذه الأعمال الكارثية لم تتم ملاحظتها فى المدينتين الاوربيتين الاخريين اللتين تعمل فيهما وهما برلين ومدريد.


Cityscoot

باريس

النقل فى باريس

اخبار العالم

فرنسا

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