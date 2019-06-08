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شرطة بلجيكا تعتقل 11 شخص ضمن شبكة دولية لتهريب الأسلحة

السبت، 08 يونيو 2019 09:14 م
شرطة بلجيكا تعتقل 11 شخص ضمن شبكة دولية لتهريب الأسلحة شرطه بلجيكا
كتب: أحمد علوى

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إعتقلت الشرطة القضائية الفيدرالية ببلجيكا 11 مشتبهاً بهم كجزء من تحقيق مستمر ضد عصابة دولية لتهريب الأسلحة.

ووفقاً لوكالة بيلجا البلجيكية، فتمت تلك الاعتقالات فى الساعات الأولى من صباح الخميس ، لكن السلطات القضائية ببروكسل كشفت عنها فقط للصحافة مؤحراً.

وتم ضبط 151 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة بلغت 5.285 مليون يورو خلال تفتيش شقة فى مكان غير معلوم فى بروكسل ، بالإضافة إلى العثور على مليون يورو نقدًا أيضًا أثناء البحث فى عقارات مختلفة.

من بين المشتبه بهم الـ 11 المحتجزين ، يجرى التحقيق مع 7 من قضاة التحقيق، وتقول السلطات القضائية إن من يتم استجوابهم جميعهم لديهم سجلات جنائية.

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

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تهريب الايلحة

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