شرطة بلجيكا تعتقل 11 شخص ضمن شبكة دولية لتهريب الأسلحة

كتب: أحمد علوى

إعتقلت الشرطة القضائية الفيدرالية ببلجيكا 11 مشتبهاً بهم كجزء من تحقيق مستمر ضد عصابة دولية لتهريب الأسلحة.

ووفقاً لوكالة بيلجا البلجيكية، فتمت تلك الاعتقالات فى الساعات الأولى من صباح الخميس ، لكن السلطات القضائية ببروكسل كشفت عنها فقط للصحافة مؤحراً.

وتم ضبط 151 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة بلغت 5.285 مليون يورو خلال تفتيش شقة فى مكان غير معلوم فى بروكسل ، بالإضافة إلى العثور على مليون يورو نقدًا أيضًا أثناء البحث فى عقارات مختلفة.

من بين المشتبه بهم الـ 11 المحتجزين ، يجرى التحقيق مع 7 من قضاة التحقيق، وتقول السلطات القضائية إن من يتم استجوابهم جميعهم لديهم سجلات جنائية.