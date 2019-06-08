سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة بروكسل تهدد بإضراب الأسبوع المقبل احتجاجا على نقص الموظفين

السبت، 08 يونيو 2019 10:03 ص
شرطة بروكسل تهدد بإضراب الأسبوع المقبل احتجاجا على نقص الموظفين شرطة بروكسل - ارشيفية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية البلجيكية، إن ضباط شرطة منطقة "بروكسل- ميدي" يهددون للقيام بإضراب فى أقرب وقت من الأسبوع القادم، بعد أن أكد العديد منهم أن هناك مشكلة خطيرة فى نقص الموظفين فى وحداتهم.

وفقًا لما ذكره مارك دوبليس، المتحدث باسم اتحادات الشرطة مع نمو السكان، "مع الهجمات الإرهابية الأخيرة التى زادت من مهام رجال الشرطة ، يضطر العديد من الرجال فى الشرطة إلى العمل بعبء زائد مع عدد أقل من الموظفين.

وقال المتحدث لتلفزيون BX1 البلجيك، "لقد بذلت بعض مناطق "الشرطة" مجهودًا مضاعفاً، لكن الأمر صعب على الآخرين".

وتجرى حالياً مراجعة خارجية لتهدئة التوترات بعد أن وافق العديد من الضباط على توقيع بالموافقة على المشاركة فى الإضراب، الذى يخص ظروف عملهم المهينة.

وأضاف المتحدث أنه مع استمرار المفاوضات، لن يتم تقديم أى معلومات علانية خلال الأسبوعين القادمين .

 


بلجيكا

شرطة بلجيكا

إضراب شرطة بلجيكا

بروكسل

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة