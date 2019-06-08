شرطة بروكسل تهدد بإضراب الأسبوع المقبل احتجاجا على نقص الموظفين

كتب: أحمد علوى

قال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية البلجيكية، إن ضباط شرطة منطقة "بروكسل- ميدي" يهددون للقيام بإضراب فى أقرب وقت من الأسبوع القادم، بعد أن أكد العديد منهم أن هناك مشكلة خطيرة فى نقص الموظفين فى وحداتهم.

وفقًا لما ذكره مارك دوبليس، المتحدث باسم اتحادات الشرطة مع نمو السكان، "مع الهجمات الإرهابية الأخيرة التى زادت من مهام رجال الشرطة ، يضطر العديد من الرجال فى الشرطة إلى العمل بعبء زائد مع عدد أقل من الموظفين.

وقال المتحدث لتلفزيون BX1 البلجيك، "لقد بذلت بعض مناطق "الشرطة" مجهودًا مضاعفاً، لكن الأمر صعب على الآخرين".

وتجرى حالياً مراجعة خارجية لتهدئة التوترات بعد أن وافق العديد من الضباط على توقيع بالموافقة على المشاركة فى الإضراب، الذى يخص ظروف عملهم المهينة.

وأضاف المتحدث أنه مع استمرار المفاوضات، لن يتم تقديم أى معلومات علانية خلال الأسبوعين القادمين .